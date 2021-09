Meurthe-et-Moselle : le parquet de Nancy ouvre une enquête après des propos pro-talibans attribués à un enseignant

Le parquet de Nancy a ouvert une enquête pour "apologie du terrorisme" visant un professeur de mathématiques nancéien, qui est soupçonné d'avoir tenu des propos en faveur des talibans après leur prise de pouvoir en Afghanistan, rapporte vendredi 2 septembre France Bleu Sud Lorraine. Elle a été confiée à la police judiciaire de la ville.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enseignant a écrit et relayé des propos plébiscitant les talibans sur Facebook. "Ils ont la volonté et la conviction. Un courage sans limite", a-t-il notamment commenté sur le réseau social. Des captures d'écran ont été prises et ont été adressées immédiatement au parquet, qui ne donne pas plus d'information pour l'instant sur la teneur de ces messages.

L'enseignant a par ailleurs été suspendu par le rectorat.