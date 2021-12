Les Afghans face au péril de la précarité

C’est une scène devenue courante à Kaboul (Afghanistan). Des dizaines d’Afghans font la queue en espérant recevoir une aide. Un peu d’argent liquide ou des denrées, comme ces sacs de riz distribués par le programme alimentaire mondial des Nations unies. Depuis l’arrivée au pouvoir des talibans, les avoirs détenus par la Banque centrale d’Afghanistan sont gelés par les États-Unis, plongeant le pays dans la misère. À l’image de cet entrepreneur, qui employait 40 personnes : aujourd’hui, il ne peut plus les payer.



L’un des pays les plus pauvres au monde

"Le problème, c’est que l’argent que nous avons est bloqué, il n’y a pas d’argent dans les banques", précise l’homme d’affaires. Conséquence de cette économie à l’arrêt, l’avocat de cet entrepreneur n’a plus de travail. Sa famille, autrefois aisée, bascule dans la précarité. L’Afghanistan est l’un des pays les plus pauvres au monde et dépend désormais de l’aide internationale. Selon les ONG, cette crise humanitaire pourrait coûter la vie à un million d’enfants afghans cet hiver.