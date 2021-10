L'Afghanistan au bord du chaos, entre attentats et détresse économique

Un nouvel attentat dans une mosquée chiite a fait au moins 55 morts, dans la région de Kunduz. La terreur s’est installée sur le sol afghan. L’État islamique, principal ennemi du régime, a revendiqué l’attaque. En plus du défi sécuritaire, la crise économique est inquiétante. Un tiers de la population, soit 14 millions de personnes, est en état d’insécurité alimentaire et l’aide humanitaire peine à arriver. Dans les régions reculées, les populations sont au bord de la famine.

Gel de l’aide internationale

"Il n’y a plus de quoi vivre depuis l’arrivée des talibans. Il n’y a pas de travail, les prix ont augmenté", confie Zahra, habitante d’une grotte à Bamiyan. Le pays est au bord du chaos. Le système bancaire et l’économie sont à l’arrêt, les fonctionnaires ne sont pas payés et les hôpitaux manquent de tout. Le gel de l’aide internationale a des conséquences dramatiques, alors que la seule source de revenus vient des activités criminelles. L’ONU a promis un milliard d’euros d’aide.