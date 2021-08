Eurozapping : un bébé afghan né en plein vol, l’annexion de la Crimée reconnue et la justice bloque le couvre-feu à Barcelone

En Allemagne, un bébé est né dans un avion de rapatriement en provenance d’Afghanistan. L’enfant est venu au monde en plein vol alors que l'engin avait à peine eu le temps de se poser sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne. "C’était la panique. J’étais un peu sous le choc, mais je me suis fait confiance", a expliqué Erin Brymer, capitaine de l’armée américaine et infirmière, qui a pris en charge l’enfant et sa mère. 6 500 Afghans sont en transit sur cette base, avant de rejoindre les États-Unis.

La Russie dénonce une agression

En Ukraine, l’annexion de la Crimée a été reconnue internationalement. Un symbole pour le pays, sept ans après. Une cérémonie était organisée, avec une cinquantaine d’alliés, dont le président du Conseil européen, Charles Michel. Le chef de l'État ukrainien a demandé la fin des violations des droits de l’Homme en Crimée, mais aucune mesure concrète n’a été prise. Le Kremlin dénonce une agression. Enfin, en Espagne, la justice a refusé de réinstaurer le couvre-feu à Barcelone. Alors des milliers de personnes étaient massées dans les rues, souvent sans masque, ce week-end, pour faire la fête. Les autorités déplorent cette décision.