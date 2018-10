Afghanistan : une infirmière française engagée pour aider les populations

Elle est infirmière française, et a choisi de travailler pour Médecins sans frontières. C'est ainsi que Dorothée Deslandes s'est retrouvée en poste en Afghanistan, au sein d'un hôpital qui a besoin de ses compétences, notamment pour intervenir lors des accouchements. "Ici on fait entre 40 et 50 naissances. Et il y a des jours où on en fait 60. Ce qui est énorme", explique la Française. Elle gère toute une équipe afghane, et doit s'adapter à des méthodes différentes de celles utilisées en France.

Une femme ne reste que six heures après son accouchement

"Celle-ci vient juste d'accoucher, et elle va pouvoir rester ici pendant six heures", désigne-t-elle en parlant d'une patiente. Un temps de convalescence "inconcevable" en France. "Elles sont très fortes parce qu'elles n'ont pas de congé maternité. Et quand elles rentrent à la maison, elles doivent travailler", relève Dorothée Deslandes. "La semaine dernière, on a vu une maman, c'était son quatorzième enfant", raconte l'infirmière. En Afghanistan, une femme a en moyenne six enfants.