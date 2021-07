Afghanistan : un photographe de l'agence Reuters tué pendant des combats avec les talibans

Drame en Afghanistan. Danish Siddiqui, photographe de Reuters et lauréat du prix Pulitzer, a été tué vendredi 16 juillet en Afghanistan, a rapporté l'agence de presse. Le journaliste indien couvrait des combats entre les forces de sécurité afghanes et les talibans à proximité d'un poste-frontière avec le Pakistan.

Reuters journalist @dansiddiqui was killed while covering a clash between Afghan security forces and Taliban fighters near a border crossing with Pakistan, an Afghan commander said https://t.co/Uq33s4rI5Z pic.twitter.com/DL0XG3CAok — Reuters (@Reuters) July 16, 2021

Un haut gradé afghan a également été tué par des tirs de talibans, selon Reuters qui cite un commandant de l'armée afghane, alors que le journaliste suivait des forces de sécurité afghanes dans la reprise de la localité stratégique de Sping Boldak (Sud). Le photographe avait annoncé un peu plus tôt vendredi à Reuters avoir été blessé à un bras.

Récompensé pour sa couverture des Rohingyas

"Nous cherchons de toute urgence plus d'informations et travaillons avec les autorités de la région", ont déclaré dans un communiqué le président, Michael Friedenberg, et la rédactrice en chef de l'agence, Alessandra Galloni. "Danish était un journaliste exceptionnel, un mari et un père dévoué, et un collègue très apprécié. Nos pensées vont à sa famille en ces moments terribles", ont-il ajouté.

Danish Siddiqui faisait partie d'une équipe qui avait obtenu en 2018 le prix Pulitzer – récompense la plus prestigieuse du journalisme aux Etats-Unis – dans la catégorie "Photographie magazine", pour sa couverture de la crise des réfugiés Rohingyas. Il travaillait depuis 2010 pour Reuters et avait couvert les guerres en Afghanistan et en Irak, la crise des Rohingyas, les manifestations à Hong Kong ou des tremblements de terre au Népal.