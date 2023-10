Afghanistan : un nouveau séisme, de magnitude 6,3, frappe l'ouest du pays

Une précédente secousse, suivie de huit répliques, avait fait plus de 2 000 morts dans la même région, samedi.

Un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé l'ouest de l'Afghanistan, mercredi 11 octobre, selon le service sismologique américain (USGS). Une précédente secousse, suivie de huit répliques, avait fait plus de 2 000 morts dans la même région, samedi. Ce tremblement de terre est le plus meurtrier à avoir frappé ce pays pauvre, ravagé par la guerre en plus de 25 ans.

Le séisme de mercredi s'est produit à une faible profondeur, vers 5h10 du matin, et son épicentre se situait à environ 29 kilomètres au nord de la ville de Hérat. Aucun nouveau décès n'a été signalé dans les premières heures qui ont suivi la secousse. Les conséquences n'étaient toutefois pas claires dans l'immédiat, alors que des milliers de personnes restent sans abri après la destruction de leur maison. L'ONU estime que plus de 12 000 personnes, membres de 1 700 familles, ont été affectées par le premier séisme. L'organisation précise que "100%" des maisons ont été détruites dans 11 villages du district rural de Zenda Jan, situé à quelque 30 kilomètres au nord-ouest de la ville d'Hérat, capitale de la province du même nom.

Des camions remplis de nourriture, d'eau et de couvertures ont atteint les villages isolés, où des tentes bleues ont été dressées au milieu des ruines. Mais la fourniture d'abris et de vivres à grande échelle, à l'approche de l'hiver, sera un défi pour les autorités talibanes afghanes, qui ont pris le pouvoir en août 2021 et entretiennent des relations tendues avec les organisations d'aide internationale.