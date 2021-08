Afghanistan : quelle marge de manœuvre pour les pays occidentaux ?

Après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé lundi 16 août. Un discours que décrypte le journaliste Etienne Leenhardt sur le plateau du journal de 20 heures de France 2 : "la coopération anti-terroriste entre les pays occidentaux est quand même assez complète et efficace. Sur la question de l'Afghanistan la marge de manœuvre est très étroite. Tout d'abord sur le plan militaire, le fiasco du retrait, qui était programmé pour la fin du mois d'août, risque de vacciner pour longtemps un certain nombre de pays de participer à des opérations anti-terroristes d'envergure sur l'Afghanistan. Les États-Unis ne souhaitent plus s'engager sur ce genre de terrains."

"Faut-il conserver des relations diplomatiques ?"

"Un levier diplomatique, c'est une des questions qui va se poser rapidement, faut-il conserver des relations diplomatiques avec le nouveau pouvoir qui est en train de se mettre en place à Kaboul ? Ou est-ce que la France et l'Union européenne doivent-elles simplement couper les ponts. Cela dépendra évidemment de la façon dont les talibans administreront leur pays et du soutien qu'ils pourraient accorder, même discrètement, à des organisations terroristes comme il y a 20 ans. Le président de la République a bien rappelé que cela restait une ligne rouge. Beaucoup plus largement, sur le plan politique, les images que nous avons vu ce soir de ces gens agrippés à des avions décrédibilisent pour longtemps tous les discours des pays occidentaux à l'égard de la population afghane et il faudra sans doute beaucoup de temps pour restaurer ce crédit", précise le journaliste France Télévisions.