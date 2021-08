Afghanistan : alors que les talibans affirment avoir pris le contrôle de plusieurs parties de l'aéroport de Kaboul, le Pentagone assure qu'ils ne contrôlent aucune opération d'évacuation

Les Etats-Unis démentent. Alors que les talibans affirment avoir pris le contrôle de plusieurs parties de l'aéroport de Kaboul, le Pentagone a affirmé, vendredi 27 août, que les talibans ne géraient aucune opération en cours à l'aéroport de la capitale de l'Afghanistan. "Ils ne s'occupent d'aucune des portes d'embarquement ni d'aucune des opérations à l'aéroport. C'est toujours sous le contrôle de l'armée américaine", a assuré le porte-parole de la Défense américaine, John Kirby, au lendemain de l'attentat revendiqué par l'Etat islamique qui a fait au moins 85 morts, dont treize soldats américains.

Les talibans avaient annoncé, plus tôt dans la journée, avoir pris le contrôle de plusieurs parties de l'aéroport, où se déroule l'évacuation des personnes souhaitant quitter le pays, à quatre jours du retrait définitif des troupes américaines, fixé au 31 août.

Plusieurs milliers de personnes toujours à l'aéroport

"Aujourd'hui, trois endroits importants de la partie militaire de l'aéroport de Kaboul ont été évacués par les Américains et sont sous contrôle de l'Emirat islamique", avait ainsi tweeté l'un de leurs porte-parole, Bilal Karimi.

Plusieurs milliers de personnes sont toujous réfugiées dans l'enceinte du bâtiment et attendent de monter dans un avion, selon le général américain Hank Taylor. Le gigantesque pont aérien a jusqu'ici permis l'évacuation de plus de 100 000 étrangers et Afghans.