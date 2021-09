Afghanistan : les talibans de retour dans les campagnes

Loin de Kaboul, à l'écart de la vie agitée de la capitale, les talibans sont tout aussi présents dans les villages montagneux. Les femmes sont présentes dans les rues, majoritairement vêtues d'une burqa et entièrement recouvertes de la tête aux pieds. Au centre du village, les talibans sont reconnaissables par leur port d'arme. Pourtant, un d'entre eux assure "avoir pris le village sans tirer un coup de feu". Leur présence est suffisamment nombreuse sur place pour pouvoir contrôler le village.

Des talibans acceptés par une partie de la population

Malgré la pression exercée par le groupe armé, une femme accepte de se confier discrètement aux journalistes de France Télévisions. "Les talibans ont frappé des femmes dans le village car elles portaient une tenue trop courte. J'ai peur qu'il m'arrive la même chose" explique-t-elle. Un jeune homme, menacé pour ses proses, retrouve son père pour la première fois depuis le retour des talibans. Malgré les menaces subies par son fils apeuré, l'homme ne semble pas rejeter la présence des hommes armés. "Depuis l'arrivée des talibans il y a 20 jours, je ne ferme même plus la porte d'entrée de la maison. [...] Il n'y a plus de voleurs. On est contents, on a besoin de calme", raconte le père de famille. Une présence qui inspire la terreur au sein du village, où peu osent s'opposer publiquement.