Afghanistan : les talibans affirment avoir pris le contrôle de la vallée du Panshir

La vallée du Panshir, à l'est de Afghanistan, dernier foyer de résistance aux talibans, serait tombée. Les talibans ont annoncé avoir pris le contrôle complet de cette région.

Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 5 septembre par les talibans eux-mêmes, des combattants hissent leur drapeau dans la vallée du Panshir, à l'est de l'Afghanistan, en signe de victoire. En revanche, impossible de vérifier où et quand la vidéo a été prise. Sur une autre photo, les talibans posent fièrement devant le siège du gouvernement de la province. Dans un communiqué le 6 septembre, ils affirment avoir pris le contrôle de la vallée. "Le dernier bastion des traitres et ennemis a été conquis", écrit le porte-parole des talibans.

Une zone enclavée jamais tombée

De son côté, le front national de la résistance mené par le fils du commandant Massoud dément. Les résistants disent encore détenir des positions stratégiques dans cette zone. Leur porte-parole assure, dans une interview accordée à la BBC, qu'ils ne lâcheront pas Panshir aux mains des talibans. Cette zone enclavée au nord de Kaboul n'est jamais tombée entre les mains ennemies, ni sous l'occupation soviétique, ni lorsque l'Afghanistan était sous le contrôle d'Al-Qaïda.