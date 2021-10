En Afghanistan, les talibans entendent redresser les toxicomanes dans un pays où ils représentent 10% de la population. Et leurs méthodes sont rudes.

Dans les rues de Kaboul (Afghanistan), les talibans ramassent littéralement les personnes droguées pour les interner de force dans des centres où le sevrage se fait quasiment sans soutien. Pourtant, ce sont les plus miséreux de Kaboul, souvent, ils vivent et meurent en dessous des ponts à côté des égouts. La drogue a largement financé l'effort de guerre des talibans pendant plus de vingt ans, mais aujourd'hui, les fondamentalistes viennent déloger les toxicomanes.

La prise en charge est expéditive

Les talibans ont décidé que tout cela était fini. Ils viennent les déloger par dizaine pour les conduire de force dans des centres de désintoxication. Les hommes deviennent frêles et fantomatiques, ils sont détruits par la drogue. La prise en charge par les talibans est expéditive, ils vont donner une nouvelle tenue, les laver et raser et les sevrer durant 45 jours.