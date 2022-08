Afghanistan : les enfants au cœur du chaos depuis l'arrivée au pouvoir des talibans

Les talibans ont célébré mercredi 31 août leur arrivée au pouvoir en Afghanistan. Depuis, l'économie a sombré, et beaucoup d'Afghans ont à peine de quoi vivre.

Un garçon rencontré par France 2 arpente les rues de Kaboul (Afghanistan). Dans sa petite boîte, il récupère des cendres encore chaudes, puis secoue l'ensemble. Selon lui, la fumée qui s'en dégage porte bonheur. À l'arrivée des talibans, il a quitté l'orphelinat où il était réfugié depuis le décès de ses parents. Il vit désormais dans la rue pour tenter de gagner un peu plus d'argent pour lui et son cousin. Mais il essuie beaucoup de refus.

"On dort le ventre vide"

"Avant l'arrivée des talibans, je gagnais 600 afghanis par jour. Aujourd'hui, je gagne 50 à 100 afghanis, moins d'un euro", déplore le jeune garçon. D'après lui, depuis l'arrivée des talibans, "il y a moins d'argent dans le pays" puisque "les riches sont partis". Quand la nuit tombe, les deux cousins tentent leur chance dans un autre quartier, mais font souvent face à l'indifférence des habitants. "Quand on a de l'argent, on mange, sinon, on dort le ventre vide", confie le jeune garçon, qui va quémander de l'aide, avec son cousin, jusqu'à 2h ou 3h du matin. À Kaboul, si les pauvres sont devenus des misérables, les familles de la classe moyenne basculent, elles aussi, dans la pauvreté.