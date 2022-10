Afghanistan : le destin de jeunes filles vendues et finalement sauvées par une association

Amina, 10 ans, est sauvée. Elle avait été vendue 2 500 dollars par sa famille à un homme de 15 ans son aîné. Le mariage forcé n'aura pas lieu, la famille est emmenée par une association loin du camp de misère où elle vivait. Pour Amina, c'est un saut dans l'inconnu. Il y a trois mois, elle vivait au milieu des montagnes dans une province reculée où femmes et enfants tentaient de survivre. La seule richesse y était les petites filles, et beaucoup étaient à vendre.

Vendre des jeunes filles, une coutume dans les régions pauvres

Aujourd'hui, la famille a été relogée par l'association To Young to Wed ("trop jeune pour se marier"), qui a fait annuler le mariage. "Cela s'est passé sous la supervision des imams de leur quartier. Pour annuler le mariage, on a dû promettre d'aider le père à trouver un travail", explique Aziz Tawakoli, directeur de programme de l'association à Badghis (Afghanistan). Une autre enfant de quatre ans a retrouvé son foyer grâce à l'association. Elle avait été vendue à un couple qui ne pouvait pas procréer. Dans les régions les plus pauvres du pays, vendre des jeunes filles est une coutume. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, la pratique aurait été multipliée par trois.