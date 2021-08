Afghanistan : l'opération d'évacuation à Kaboul est l'une des "plus difficiles de l'histoire", selon Joe Biden

Une lutte de chaque instant. Le président américain, Joe Biden, a affirmé vendredi 20 août que l'opération d'évacuation à Kaboul était l'une des "plus difficiles de l'histoire", au terme d'une guerre longue de vingt ans en Afghanistan. "Je ne peux pas promettre ce qu'en sera l'issue finale", a-t-il ajouté lors d'un discours à la Maison Blanche, en annonçant que les Etats-Unis avaient évacué 13 000 personnes d'Afghanistan depuis le 14 août.

Les troupes américaines sont brièvement sorties de l'aéroport pour récupérer 169 personnes qui se trouvaient non loin en ville, a communiqué vendredi le Pentagone. Joe Biden a évoqué a évoqué "169 Américains entrés dans l'aéroport avec l'aide de militaires".

Mais ils sont encore très nombreux, coincés entre les postes de contrôle talibans et les barbelés posés par l'armée américaine, dans l'attente désespérée d'un vol. Parmi d'innombrables témoignages poignants, une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre des Afghans faisant passer un bébé en pleurs par-dessus la foule à l'aéroport et le donnant à un soldat américain.

“I can confirm the uniformed service member depicted in the video is a Marine with the 24th Marine Expeditionary Unit. The baby seen in the video was taken to a medical treatment facility on site and cared for by medical professionals.”



