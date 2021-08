DIRECT. Afghanistan : les talibans ont intensifié leur traque des Afghans ayant travaillé avec les forces étrangères, selon les Nations unies

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AFGHANISTAN

: D'une part, cette réalité n'était que bornée aux quartiers aisés de la capitale afghane, ce que dévoile le reportage de la photographe où figurent plusieurs femmes portant le voile, parfois intégral.



D'autre part, "le féminisme ne peut être réduit à un choix vestimentaire", rappelle Alex Shams, doctorant en anthropologie socioculturelle à l'université de Chicago, qui conteste l'utilisation politique de cette image. En 2017, c'est d'ailleurs cette photo qui a été utilisée pour convaincre Donald Trump de maintenir les troupes américaines dans le pays.

: Kaboul, 1972, trois étudiantes en minijupe se promènent sous l'objectif de Laurence Brun. Depuis la reprise du pouvoir par les talibans, cette photo a été largement relayée sur les réseaux sociaux pour dénoncer la menace qui pèse sur les droits des femmes afghanes. Mais attention à "l'instrumentalisation" de cette image, prévient un expert.







(LAURENCE BRUN / GAMMA-RAPHO / GETTY IMAGES)

: A Paris, la Maison des journalistes va héberger à partir de lundi huit journalistes afghans qui "ont dû fuir en catastrophe" leur pays, annonce à franceinfo la directrice de cette structure qui accompagne des jounalistes exilés.

: La radio allemande Deutsche Welle annonce que les domiciles d'au moins trois de ses journalistes en Afghanistan ont été visés par des raids des talibans. Un membre de la famille d'un de ces journalistes a été tué par balles et un autre gravement blessé, tandis que d'autres de ces proches ont pu fuir in extremis. Le journaliste en question est actuellement en Allemagne.

: "Nous nous attendons à ce que les individus ayant travaillé pour les forces américaines et de l'Otan et leurs alliés, ainsi que les membres de leurs familles, soient menacés de torture et d'exécutions".



Le directeur du groupe d'experts auteurs de ce rapport pour l'ONU s'inquiète pour les personnes ciblées par les talibans. Il estime que cette traque mettra aussi "en péril" le réseau des services de renseignement occidentaux dans le pays.

: L'AFP dit avoir consulté un rapport confidentiel de l'ONU selon lequel les talibans intensifient leur traque des Afghans ayant travaillé pour les forces de la coalition. Les experts affirment qu'ils ont des "listes prioritaires" d'individus à arrêter, et qu'ils effectuent des visites chez ces derniers et les membres de leurs familles. Ces personnes sont également recherchées sur le chemin de l'aéroport de Kaboul.

: Facebook annonce avoir mis en place une fonctionnalité permettant de "verrouiller son compte en un clic". Elle est pensée pour ses utilisateurs afghans, dont les profils sur les réseaux sociaux contiennent des informations qui peuvent les mettre en danger après la prise de pouvoir soudaine des talibans.

: Plus tôt, lors d'un échange avec le président russe Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a évoqué ces "attentes prioritaires à l'égard des talibans" : "lutte contre la drogue et les trafics d'armes, rupture avec les mouvements terroristes internationaux, respect du droit des femmes". La Russie, qui s'est montrée plus ouverte à discuter avec le nouveau pouvoir afghan, n'a pas déménagé son ambassade.

: Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec son homologue américain, Joe Biden. Selon l'Elysée, il a évoqué la "responsabilité morale" envers les Afghans qui ont travaillé pour la coalition occidentale, et les deux dirigeants "sont convenus de renforcer leur action commune en matière humanitaire, politique et de lutte contre le terrorisme dans les prochains jours".

: Commençons par un point sur les principales infos de ces dernières heures :



• Dans le Var, la situation de l'incendie qui fait rage depuis lundi reste "très instable", selon le préfet du département. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour en savoir plus sur les circonstances du départ de feu, près d'une aire d'autoroute à Gonfaron.



• Un troisième avion s'est posé à Paris avec à son bord 200 personnes évacuées de Kaboul, dont une grande majorité d'Afghans.



• Le nombre de malades hospitalisés dans les services de soins critiques est toujours au-dessus des 2 000 patients, mais les contaminations sont à la baisse. Ainsi, 23 973 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, contre 28 554 il y a une semaine