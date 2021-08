Afghanistan : en France, une communauté inquiète

Quelques centaines de personnes sont réfugiées à l’ambassade de France à Kaboul (Afghanistan). Dans l’incertitude, elles attendent leur évacuation. Une attente difficile. "Il ne faut pas que cela dure trop longtemps parce que l’on va manquer de nourriture, de médicaments, il y a des malades à l’intérieur. Il y a des bébés, il manque du lait, des couches des lingettes. On essaye de se procurer tout cela. À part cela, on ne sait pas quand est-ce que l’on va pouvoir aller en France", indique Yasin Nabizade, réfugié afghan.

"[Je suis] encore sous le choc"

En France, les Afghans partagent leur inquiétude. Kaibar et sa femme, Zari, vivent à Grenoble (Isère) depuis 12 ans. Pour le couple, c’est un retour vingt ans en arrière, à l’époque du régime islamiste. "[Je suis] encore sous le choc. On se réveille comme dans un nouveau monde en fait", confie Zari Keshman. Le frère de Kaibar se cache pour sauver sa vie et échapper aux talibans. Les Afghans installés en France espèrent que la communauté internationale va réagir.