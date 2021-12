Afghanistan : Begum, une radio faite par les femmes pour les femmes

C’est l’un des rares refuges pour des Afghanes, réduites au silence par les talibans. Radio Begum diffuse des programmes pour les femmes. Le média a été lancé au printemps dernier et n’a pas été interdit depuis l’arrivée au pouvoir des talibans, en août dernier. À l’antenne et en direct, des présentatrices autorisées à travailler écoutent et répondent aux nombreuses auditrices qui les appellent.





“Un espace pour recevoir toutes les peurs”



“Cette radio est un espace pour recevoir toutes les peurs, les impressions, les sentiments et les espoirs. Mais c’est aussi un moyen pour les femmes de donner de la voix, de parler de leur détresse alors qu’on leur refuse l’accès à tout ce qui se passe à l’extérieur”, indique l’une des animatrices. D’une certaine manière, radio Begum remplace également les salles de classe, puisqu’avec les talibans, elles n’ont pas rouvert au niveau du collège et du lycée pour les filles.