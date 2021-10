Afghanistan : au moins deux morts dans une explosion près d'une mosquée à Kaboul

Le terrorisme a de nouveau frappé Kaboul. Une explosion a fait au moins deux morts et trois blessés près de la mosquée Id Gah, dimanche 3 octobre, rapporte à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur afghan. Une prière en mémoire de la mère de Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement taliban, était alors en cours. La veille, ce haut responsable avait largement relayé sur les réseaux sociaux le lieu et l'heure de la cérémonie.

La dernière attaque mortelle à Kaboul remonte au 26 août : 72 personnes avaient été tuées et plus de 150 blessées dans un attentat perpétré à l'aéroport, revendiqué par le groupe Etat islamique Province du Khorasan, qui voue une haine tenace et réciproque aux talibans.

Une fête de la victoire organisée le même jour

Plus tôt dans la journée, les talibans avaient organisé un premier grand rallye de la victoire dans la capitale, sur un terrain situé dans un faubourg de Kaboul. A l'extérieur, des dizaines de gardes lourdement armés encadraient le rassemblement, tandis qu'arrivaient en pick-up les combattants talibans, accueillis sur leur passage par des banderoles, a constaté un journaliste de l'AFP. "L'Amérique vaincue. Impossible. Impossible. Mais possible !" claironnait l'un des chants diffusés pour les accueillir dans une rare manifestation de musique, théoriquement prohibée par le mouvement fondamentaliste.

Environ 1 500 sympathisants du mouvement, uniquement des hommes ou des garçons, désarmés pour la majorité, avaient pris place sous des bâches d'ombrage dressées au milieu d'un terrain vide, pour écouter près de quatre heures de discours.