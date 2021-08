Afghanistan : 45 personnes rapatriées en France

Un pont aérien a été mis en place en Afghanistan pour rapatrier au plus vite les Occidentaux encore sur place et pas seulement. 45 personnes ont été exfiltrées de Kaboul, dont des Français. Elles sont attendues à Paris ce mardi 17 août dans l'après-midi.

Ils sont les premiers ressortissants français évacués d'Afghanistan. Quarante-cinq à monter, enfin, dans un avion militaire A400M en pleine nuit, après de longues heures d'attente et d'angoisse à l'aéroport de Kaboul. À l'extérieur de l'aéroport, la situation est loin d'être apaisée. Une foule d'Afghans tente toujours de pénétrer sur le tarmac.



640 Afghans entassés dans un avion américain

À l'image de la France, les autres pays enchaînent les rotations aériennes. 640 Afghans ont réussi à s'entasser dans un avion américain. Joe Biden promet que tout sera fait pour mener à bien les évacuations. "Nous avons fait comprendre aux talibans que s'ils attaquent notre personnel ou perturbent nos opérations, la réponse sera rapide et énergique", a déclaré le Président américain.

De son côté, le Président français a tenu à s'expliquer sur la polémique autour de son discours sur la situation en Afghanistan. "La France fait et continue de faire son devoir en protégeant celles et ceux qui sont les plus menacés", relate en direct, le journaliste Guillaume Daret en direct de Bormes-les-Mimosas (Var) où se trouve Emmanuel Macron.