2019 : la carte de vœux fait de la résistance

Les années passent, mais la tradition résiste. La bonne vieille carte de vœux, celle qui fait toujours plaisir, reste un grand classique. "C'est sympa de recevoir quelque chose chez soi qui est physique. Ça rappelle aussi les années où on n'avait pas de digital, et c'était beaucoup plus sympa et personnel", confie une jeune femme au micro de France 3. Face aux SMS, aux réseaux sociaux, curieusement, le papier ne se démode pas.

Un Français sur quatre envoie une carte

Il y a bien eu quelques fantaisies parfois un peu mièvres dans les années 20 ou 30, mais jusqu'aux années 80, on utilisait surtout des cartes de visite sans fioriture. Un Français sur quatre envoie encore ses vœux par La Poste aujourd'hui. Des vœux qui suivent l'air du temps. On peut créer soi-même sur internet sa carte personnalisée, en y ajoutant des photos par exemple. Du sur-mesure entre 3 et 4 euros l'exemplaire, envoi compris. Une option qui séduit de plus en plus.

Le JT

Les autres sujets du JT