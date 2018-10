VIDEOS. Qatar : il est tombé l'équivalent de près d'une année de pluie en une seule journée

Les images ont de quoi surprendre. Samedi 20 octobre, le Qatar a été frappé par d'importantes inondations qui ont provoqué la perturbation du trafic aérien et la fermeture de magasins et d'universités. En une journée, il est tombé presque l'équivalent d'une année de pluie.

"La banlieue d'Abou Hamor (à Doha) enregistre à l'heure actuelle 59,8 mm (de pluie)", a indiqué en début d'après-midi sur Twitter la météorologue de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera, Steff Gaulter. La moyenne annuelle de précipitations à Doha est de 77 mm. Quelque 61 mm de pluie ont été enregistrés en début de soirée, selon les estimations.

La compagnie aérienne Qatar Airways a dû détourner certains de ses vols, sans pouvoir les faire passer au-dessus de plusieurs pays de la région: l'Arabie saoudite, Bahreïn et les Emirats arabes unis ayant imposé à Doha un embargo aérien en juin 2017. L'Autorité qatarie des travaux publics a de son côté conseillé aux automobilistes d'éviter de passer sous des tunnels, en raisons des inondations.

#Video

Heavy #rain this morning causes waterlogging in a few places, partially submerging several vehicles in few-inches deep watar. #Qatar #Saturday pic.twitter.com/6uUKIWSz0L