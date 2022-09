Typhon Noru : cinq secouristes tués aux Philippines

Dans ces rues complètement inondées de Manille (Philippines), des habitants tentent de récupérer du matériel et quelques affaires. Le typhon Noru s’est abattu dimanche 25 septembre et cette nuit sur la principale île du pays. Les autorités ont annoncé la mort de cinq secouristes. Un bilan dramatique mais moins lourd qu’attendu. "Ce qui ressort clairement de tout cela, c’est qu’il est très important de se préparer, de faire sortir les gens des zones de danger", a confié le président, Ferdinand Marcos Jr.

Des vents atteignant 195 km/h

L’alerte maximale avait été sonnée dès hier, et les habitants avaient été sommés d’évacuer au plus vite vers des zones plus élevées. Le typhon Noru est le plus puissant enregistré cette année dans l’archipel, avec des vents atteignant 195 km/h. Des dizaines de vols ont été suspendus et le trafic maritime a été interrompu. Le typhon devrait s’éloigner dans la journée en direction du Vietnam.