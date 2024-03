Nuage de sable venu du Sahara : le sud-est de la France en alerte pollution aux particules fines

Le brouillard jaunâtre qui couvre le sud-est de la France, samedi 30 mars, n'est pas sans conséquences. Le "seuil de vigilance" aux particules fines est dépassé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans l'Hérault et dans le Gard, ont annoncé les autorités locales. Sur une grande partie du littoral méditerranéen, balayé par un nuage de sable du Sahara, cette situation devrait perdurer toute la journée avant de refluer dimanche en raison d'orages.

"Ces particules s'ajoutent aux embruns marins, formés par les conditions météorologiques très venteuses sur le littoral. Ces phénomènes naturels entraînent une hausse importante des concentrations de PM10", a précisé la préfecture de l'Hérault dans un communiqué.

Durant ce type de phénomène, en particulier en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé "d'éviter les efforts intenses" et plus généralement de limiter les émissions d'origine automobile, industrielle, artisanale et domestique, de privilégier les modes de déplacement non polluants et les sorties brèves.

Cette procédure d'alerte à la pollution aux particules fines avait été déclenchée dès vendredi pour la Corse, qui prévoyait la persistance de l'épisode pour tout le week-end. "Les mesures sont extrêmement élevées sur l’ensemble de la région", a fait savoir samedi Qualitair, l'organisme chargé de contrôler la qualité de l'air sur l'île, précisant que le seuil d’alerte "sera toujours dépassé" samedi et dimanche. Selon l'organisme, cité par France 3 ViaStella, "aucune amélioration n'est prévue avant plusieurs jours".