République tchèque : une tornade fait au moins trois morts

En République tchèque, une tornade meurtrière accompagnée de grêlons a tout rasé sur son passage, jeudi 24 juin. Au moins trois personnes sont mortes, et des dizaines ont été blessées.

Les témoins parlent "d'enfer sur Terre". Jeudi 24 juin, un tourbillon de vent à plus de 300 kilomètres par heure a tout détruit sur son passage en République tchèque, et a soulevé une nuée de débris dans un vacarme assourdissant. À Juwa, un habitant a filmé la tornade qui fonçait vers lui. Les arbres, d'abord, n'ont pas résisté. Puis c'est un mélange de branches, de tôles et de briques ; le toit de l'immeuble voisin est emporté.

Appel à l'aide

Au moins sept villages de la République tchèque ont été ravagés par la tornade, la grêle, mais aussi par les incendies provoqués par les courts-circuits. "En fin d'après-midi, les nuages ont envahi le ciel. Il y a eu le tonnerre, et le soir, ça s'est passé en un instant. Ça avait la forme d'un entonnoir", témoigne un habitant. Même des voitures ont été soulevées et déplacées sur plusieurs mètres. Aucune construction n'a résisté. Les autorités tchèques ont fait appel à l'armée et aux autorités voisines pour rechercher les victimes.