États-Unis : un spectacle de désolation après le passage de plusieurs tornades

La ville de Mayfield, dans le Kentucky (États-Unis), est complètement dévastée depuis le passage de plusieurs tornades, dans la soirée du vendredi 10 décembre. Désormais, un colossal travail de déblaiement a commencé avec peu d’espoir de retrouver des survivants comme dans une fabrique bougies, réduite en miettes par le passage de la tornade. C’est une ville où presque tous les habitants sont touchés.



"Le bilan va encore s’ alourdir "

Le palais de justice de Mayfield est en ruines. La plupart des bâtiments n’ont pas résisté. "J’ai eu l’impression que ma maison s’envolait, c’est comme s’il y avait eu une bombe", témoigne un habitant. Andy Bashear, le Gouverneur du Kentucky évoque une vision d’apocalypse et un nombre de victimes encore provisoire : "Je pense qu’on va perdre plus de 100 personnes et le bilan va encore s’alourdir. Il n’y a plus une seule maison debout et on ne sait même pas où sont ces gens".