DIRECT. Les Sables-d'Olonne : Emmanuel Macron rend hommage aux trois sauveteurs morts en mer

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron préside une cérémonie aux Sables-d'Olonne, jeudi 13 juin, à 11h30, en mémoire des trois sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse alors que la tempête Miguel faisait rage.

Trois morts et quatre rescapés. Les sauveteurs ont connu vendredi une avarie gravissime lorsque les carreaux de leur bateau ont implosé. Trois sauveteurs – Yann Chagnolleau, Alain Guibert et Dimitri Moulic – ont été pris au piège à l'intérieur. Quatre rescapés sont parvenus à nager 200 m et à atteindre le rivage.

"Un peu de réconfort" pour les familles. "La solidarité nationale et l'affection qui vont s'exprimer au cours de cet hommage national apporteront un peu de réconfort, un peu de chaleur aux familles éprouvées", selon Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne. "C'est la fête des pères, dimanche. Dans trois familles sablaises, il y aura des manquants, ce sera un moment particulièrement difficile."

Un écran géant pour suivre la cérémonie. La cérémonie est organisée au prieuré Saint-Nicolas, près du mémorial des péris en mer, lieu emblématique des Sables-d'Olonne, où 3 000 à 4 000 personnes peuvent se recueillir sur place. L'hommage pourra également être suivi sur un écran géant installé à proximité.

Une Légion d'honneur à titre posthume. Les trois sauveteurs morts vont être décorés, à titre posthume, chevaliers dans l'ordre national de la Légion d'honneur, a annoncé Emmanuel Macron, les qualifiant de "héros" pour avoir accepté de prendre "tous les risques pour sauver l'un de leurs compatriotes".

Une marche de 15 000 personnes lundi. Lundi dernier, 15 000 personnes ont défilé dans le silence aux Sables-d'Olonne pour rendre hommage aux sauveteurs. Le monde de la mer avait également décidé de montrer sa présence en constituant une flottille composée d'une centaine de bateaux au large de la longue plage de la station balnéaire vendéenne.

Plus de 20 000 euros de dons collectés. Une collecte de dons lancée par la SNSM et destinée à aider les familles des victimes a recueilli plus de 22 000 euros. "L'argent collecté sur cette cagnotte sera intégralement reversé aux familles, pour les soutenir dans cette épreuve, les aider à se reconstruire et à élever leurs enfants", indique la SNSM.