Intempéries : des dégâts importants dans toute la France

Deux tempêtes et des dégâts impressionnants partout en France : un poulailler envolé en Bretagne, une éolienne arrachée en Vendée ou encore le toit d'une église détruit dans le nord. À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), une digue s'est écroulée et les remparts historiques de la ville ont été touchés. Pour la commune, la facture des réparations s'annonce d'ores et déjà salée, plusieurs centaines de milliers d'euros ici. Le maire a demandé un arrêté de catastrophe naturelle pour accélérer la procédure d'indemnisation.

150 000 sinistres à travers la France

Au total, 150 000 sinistres ont été déclarés dans toute la France. Selon la fédération des assurances, la facture avoisinerait les 100 millions d'euros. Le bilan pourrait s'alourdir si les inondations se poursuivent. Les déclarations de sinistres doivent se faire sous cinq jours, mais les assureurs promettent d'être indulgents après ces deux tempêtes.

