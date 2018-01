DIRECT. La tempête Eleanor a fait neuf blessés, dont quatre grièvement, selon un premier bilan de la Sécurité civile

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: La Sécurité civile précise que la tempête Eleanor a nécessité 3 500 interventions des pompiers depuis cette nuit en France.

: La tempête Eleanor a fait neuf blessés, dont quatre graves, selon la Sécurité civile.

: La mairie de Paris a annoncé que les espaces verts resteraient fermés toute la journée, "en raison des prévisions de Météo France, annonçant des vents forts autour de 80 km/h pouvant atteindre ponctuellement 100 km/h".



: Voici des photos de la tempête Eleanor prises à Auderville, en Normandie.















: Le trafic est interrompu depuis 10h30 sur les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg en raison de vents soufflant à une vitesse supérieure à 110 km/h, a indiqué un porte-parole de la DGAC en précisant que les deux aéroports continuent d'accueillir le public en attendant un retour à la normale.





: Presque tous les départements du littoral nord, du Finistère au Pas-de-Calais, sont placés en vigilance orange vagues-submersion. Dans un contexte de forts coefficients de marée, les vagues risquent en effet de provoquer des phénomènes de submersion "particulièrement intenses". Résumé de la matinée avec France 3.





: La tour Eiffel est actuellement fermée au public en raison des mauvaises conditions météorologiques à Paris. "Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation sur Twitter et sur notre page Facebook", précise le compte Twitter du monument.

: Le trafic aérien est suspendu dans les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg, selon la direction générale de l'Aviation civile.



: Le trafic SNCF est interrompu "sur l'ensemble de l'axe Haute et Basse Normandie" jusqu'à nouvel ordre. Seule la ligne Rouen-Paris fonctionne ce matin, précise France 3 Normandie. "Il n'y a pas de danger sur cette ligne car les voies sont larges. Le risque de chute d'arbre écarté", explique la SNCF.

: "On est sur ce que l'on appelle le rail de perturbations. Individuellement, les dépressions sont assez classiques, on a entre 2 et 5 tempêtes par an mais la succession, elle, est remarquable", analyse Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France, à propos de la succession de perturbations qui a touché la France ces derniers jours.





: Fin d'alerte orange pour l'Eure-et-Loir, le Loiret et la Charente-Maritime. Le Var est à son tour placé en vigilance orange aux vents violents.

: A Paris, un échafaudage s'est effondré dans le 17e arrondissement. Contactée par franceinfo, la mairie assure qu"'il n'y a pas de blessé" et que "les autres échafaudages de la rue sont en train d'être vérifiés pour voir s'ils sont bien en place car il y a du vent dans ce secteur précis".



: Le trafic aérien est perturbé à l’aéroport de Roissy en raison de rafales de vent enregistrées à 134 km/h. Le trafic est également perturbé à l’aéroport d’Orly.



: Bonjour @chouch. "David" était le nom choisi par la France pour nommer la tempête suivant Carmen, mais le nouveau système d'homologation des noms prévoit aussi qu'en cas de tempête touchant d'abord l'Irlande ou le Royaume-Uni, ce soit le nom choisi par leurs services qui s'impose. Eleanor ayant d'abord touché l'Irlande, elle a été baptisée par les services météo irlandais, précise Le Télégramme.





: Pourquoi appelez-vous cette tempête Eleanor alors qu'il s'agit du nom britannique et que pour nous elle devrait s'appeler David ?

: 200 000 foyers sont actuellement privés d’électricité, annonce Enedis dans un communiqué.



: En raison de chutes d'arbres sur les voies ferrées et de toits de maisons envolées, la SNCF a interrompu totalement la circulation des trains, TER et grandes lignes, en Alsace, informe le journal L'Alsace."Des équipes sont déjà sur place pour dégager les voies encombrées, et pour tronçonner les branches."

: Le trafic est aussi interrompu sur la ligne U (La Défense/Verrière), ainsi que sur une partie de la ligne L (axe Saint-Nom-la-Bretèche/Versailles) en raison de la chute d’un arbre sur la caténaire, rapporte Le Parisien. Le RER C est quant à lui interrompu entre Ermont et Pontoise jusqu’à 10 heures pour défaut d’alimentation.



: Matinée difficile dans les transports franciliens. Le trafic est interrompu sur les lignes H (entre Montsoult-Maffliers et Luzarches), J (entre Boissy-L’Aillerie et Gisors) et K (entre la gare du Nord et Creil).

: Le pont de Normandie a été fermé à la circulation dans les deux sens pour les piétons, les deux roues et les véhicules suivants : poids lourds à vide, caravanes et campings car, précise France Bleu.



: A Marchiennes (Nord), une partie de la toiture d'un clocher s'est effondrée dans la rue vers 4 heures du matin à cause des fortes rafales de vent. De gros morceaux de toiture en zinc et en bois ont volé sur la place. Deux voitures ont été écrasées, mais personne n'a été blessé.

: Selon France Bleu Picardie, 17 000 foyers sont privés de courant dans cette région. France Bleu Maine signale également que 2 000 foyers sont sans électricité ce matin. Plusieurs coupures d'électricité sont signalées également en Moselle, même si Enedis ne communique pas de bilan pour l'instant.

: Au total, 51 départements sont donc concernés par une vigilance orange en raison de la tempête Eleanor. Météo France fait aussi état de risques de crues pour les estuaires de la Gironde et de la Seine.



: L'Allier et le Puy-de-Dôme à leur tour placés en vigilance orange en raison des vents violents.



: En Irlande, la tempête Eleanor est aussi passée par la ville portuaire de Galway. La rue Dominick Street a été complètement inondée.



: Face à la tempête Eleanor arrivant du nord de l'Irlande, 49 départements ont été placés en vigilance orange aux vents violents et aux risques de vagues-submersion. En revanche, les températures sont plutôt douces pour la saison: comptez 8°C à Lille ce matin, 10°C à Brest et 18°C à Montpellier.



: La station de Val Thorens (Savoie) a annoncé la fermeture de la partie haute de son domaine skiable aujourd'hui et demain, le vent s'ajoutant aux chutes de neiges exceptionnelles attendues. D'ailleurs, si vous avez pris des photos de la tempête Eleanor, n'hésitez pas à nous les envoyer !







: Dans les terres, les vents ont atteint les 147 km/h à Cambrai-Epinoy (Nord), 120 km/h à Saint-Arnoult (Oise), 111 km/h à Rouvroy-en-Santerre (Somme), 107 km/h à Aulnois-sous-Laon (Aisne), 106 km/h à Lillers (Pas-de-Calais) et 107 km/h à Reims (Marne).



: La tempête Eleanor atteint le nord de la France et la région parisienne avec des vents à plus de 140 km/h, a annoncé Météo France. Sur les régions côtières du nord du pays, des rafales maximales de 135 km/h au Cap-Gris-Nez, 129 km/h à Boulogne, 119 km/h à Abbeville et 108 km/h à Dunkerque ont été enregistrées.







: Eleanor se propagera jusqu'au nord-est de l'Hexagone et la Corse dans la matinée. En Corse, les vents deviendront "violents", avec des rafales attendues de 180 à 200 km/h sur le cap Corse et le cap Sagro.











: La tempête Eleanor a touché cette nuit la Bretagne et la Manche avec des vents à plus de 100 km/h. Des vents à 116 km/h ont été enregistrés à Anneville-sur-Mer (Manche), à 109 km/h sur l'Ile-de-Bréhat (Côtes-d'Armor) et à 95 km/h au Havre (Normandie).









: Meteo France étend son alerte orange aux vents violents aux Alpes-Maritimes. La vigilance concerne désormais 49 départements.