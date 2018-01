EN IMAGES. Vents violents, vagues, arbres couchés... La tempête Eleanor vue des réseaux sociaux

La tempête Eleanor a touché la moitié nord de l'Hexagone, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier. Météo France a enregistré des vents à plus de 140 km/h sur le littoral. La vigilance orange aux vents violents a été étendue à 51 départements, mercredi matin, alors que la tempête doit poursuivre sa route vers le nord-est de la France et la Corse. Internautes et médias ont publié des images impressionnantes de la tempête.

Des inondations au Royaume-Uni et en Irlande

Eleanor a d'abord touché l'Irlande, mardi 2 janvier, avec de forts vents et des pluies soutenues. La tempête a provoqué des inondations dans plusieurs villes, comme à Galway ou Limerick, mais aussi au pays de Galles, notamment à Aberaeron.

Storm Eleanor comes to #Aberaeron West #Wales With a full moon a swollen river and a spring tide all at once. @S4Ctywydd #StormEleanor #Weather pic.twitter.com/wbAfwEWvQD — Andrew Chittock (@achittock) 2 janvier 2018

Flooding along the banks of the River Shannon tonight as Storm Eleanor hits Limerick. pic.twitter.com/v03hCvxhCZ — Josh Prenderville (@JoshPrender7) 2 janvier 2018

Significant flooding being reported in Galway from Storm Eleanor - these pics from last hour. pic.twitter.com/ckuGO2VwPS — Dave Throup (@DaveThroupEA) 2 janvier 2018

De grosses vagues en Bretagne et en Irlande

La tempête Eleanor a touché les côtes françaises dans un contexte de forts coefficients de marée, faisant craindre des vagues-submersion "particulièrement intenses" sur tout le littoral nord, selon Météo France. Dès mardi soir, les habitants de Perros-Guirrec (Côtes-d'Armor), Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et Bernières (Calvados) ont pu observer une forte houle.

Des vagues de submersion on également touché la ville de Galway, en Irlande, mardi soir.

Des vents violents en France

La tempête a touché la moitié nord de la France dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier. Plusieurs internautes, réveillés par les vents violents, ont filmé les rafales à Paris, à Pournoy-la-Chétive (Moselle) ou encore Metz.

C’est maintenant que vivre à coter de la Seine c’est chaud #Eleanor pic.twitter.com/pe1Csf5HSD — Cassandra (@CassieYtdmta) 3 janvier 2018

La pluie et les vents violents touchent actuellement la ville de Paris qui est actuellement en #VigilanceOrange suite à la tempête #Eleanor ! Soyez très prudents ! Prenez garde aux chutes d’arbres ou d’objets.#ALERTE #Tempête @VISOV1 pic.twitter.com/5m3dfHqRNg — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 3 janvier 2018

Des chutes d'arbres en Belgique

Les vents violents d'Eleanor ont soufflé jusqu'en Belgique, où une internaute a signalé des arbres couchés sur une route près de Liège.