VIDEO. "C'était apocalyptique" : choqués par la tempête, les habitants de Breil-sur-Roya ont passé une nouvelle nuit à la bougie

Sa maison était au bord de la rivière, elle a été emportée par les flots. Une famille de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) a décrit, samedi 3 octobre, une nuit de tempête "apocalyptique". "En quelques heures, on perd tout, décrit le couple, venu constater les dégâts aux côtés de sa fille. On avait un terrain de 3 000 m², on n'a plus rien."

Samedi soir, les habitants ont dû s'éclairer de nouveau à la bougie, faute de courant depuis la nuit précédente. "On n'a jamais vu un phénomène de cette ampleur", assure l'un d'eux, Claude Capaccio. Dans le village, un pont menace de s'effondrer, les rues sont méconnaissables, des voitures ont été balayées par le torrent et se retrouvent empilées les unes contre les autres. L'eau est montée jusqu'à 2,50m dans les maisons, faisant craindre le pire à certains résidents.