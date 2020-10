Tempête Alex : les intempéries font un mort et dix-sept disparus en Italie

Un pompier volontaire de 53 ans est mort au cours d'une intervention dans le Val d'Aoste, selon la Protection civile.

Les intempéries qui ont frappé le nord-ouest de l'Italie dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre ont fait au moins un mort et dix-sept disparus, selon un nouveau bilan provisoire des autorités locales. Un pompier volontaire de 53 ans est mort au cours d'une intervention dans le Val d'Aoste, selon la Protection civile. Seize personnes sont portées disparues dans la province de Cuneo, où des recherches sont toujours en cours, mais aussi côté français, de part et d'autre du col de Tende qui relie les Alpes ligures au département des Alpes maritimes, selon un communiqué de la région du Piémont. Un homme est aussi porté disparu après la chute de son véhicule dans la rivière Sesia.

>> Tempête Alex : plusieurs personnes portées disparues, suivez notre direct

De nombreux villages du Piémont, aux rues et maisons dévastées par les eaux, sont coupés du monde, a annoncé la région dans un communiqué. "La situation est dramatique. 150 pompiers travaillent depuis cette nuit sur le versant du Tende, que nous cherchons à rejoindre en train, parce que la route est fermée", a indiqué le commandant des pompiers de Cuneo à l'agence Ansa.

Les pluies abondantes qui se sont abattues à partir de vendredi après-midi sur cette région limitrophe de la France ont provoqué inondations, glissements de terrain et d'importants dégâts matériels, endommageant des bâtiments et des infrastructures, notamment des ponts, précise la région. Les zones les plus touchées se situent dans les bassins des rivières Toce, Tanaro, Biellese et Sesia. Le Premier ministre Giuseppe Conte a indiqué être en contact permanent avec le chef de la Protection civile. "Nous assurons une surveillance constante, en pleine coordination avec les territoires, avec une attention particulière pour le Val d'Aoste, le Piémont et la Ligurie", a-t-il précisé sur sa page Facebook.