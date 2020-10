Tempête Alex : à Saint-Martin-Vésubie, "tout le monde est très uni et c'est ce qui fait notre force", explique le maire

L'électricité est revenue, le centre historique n'a pas été touché et les recherches se poursuivent pour retrouver ceux qui manquent encore à l'appel. "Ça ne veut pas dire qu'ils ont été emportés par les flots", assure Ivan Mottet.

Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), un village de 1 400 habitants, a été durement touché par la tempête Alex qui a dévasté des vallées au nord de Nice. La mairie "a pris des allures de bunker de guerre", témoigne Ivan Mottet, le maire du village, mercredi 7 octobre sur franceinfo. "Toutes nos salles sont utilisées, en partie par la presse, mais surtout par les pompiers, les gendarmes qui ont leur PC de crise. Et c'est aussi le lieu où les habitants qui n'ont plus de chalet et de maison viennent se réfugier parce qu'on a des salles chauffées." "Tout le monde est très uni et c'est ce qui fait notre force", explique l'élu.

franceinfo : Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ?

Ivan Mottet : On est confiants. Le centre historique, le village lui-même, n'a pas été touché. Ce qui a été touché, ce sont les alentours de Saint-Martin-Vésubie parce qu'il y a deux vallons qui ont subi ces crues absolument torrentielles qui ont détruit beaucoup de chalets et de maisons. Mais le village par lui-même n'a pas été très touché. On a été touché parce qu'on a été privé d'électricité, mais aujourd'hui on a retrouvé l'électricité. Il y a encore un petit peu d'aménagements pour l'eau parce que c'est un peu compliqué sur les canalisations qui ont été cassées. Mais tout ça, c'est toujours en amont du village.

Avez-vous des nouvelles de l'ensemble de vos administrés, que ce soit dans le cœur du village ou aux alentours ?

Oui, on a commencé à recenser les noms de chaque habitant dans le village. Il n'y a pas de souci.

On a des gens qui manquent à l'appel, une dizaine, mais ils sont peut-être partis, on reste prudents. Ivan Mottet, maire de Saint-Martin-Vésubieà franceinfo

Ça ne veut pas dire qu'ils ont été emportés par les flots. Il y a des gens qui sont partis sans qu'on sache où ils sont. On attend, on cherche.

Depuis cinq jours, votre mairie s'est transformée en véritable centre de crise…

Absolument, c'est une mairie qui a pris des allures de bunker de guerre. Toutes nos salles sont utilisées, en partie par la presse, mais surtout par les pompiers, les gendarmes qui ont leur PC de crise. Et c'est aussi le lieu où les habitants qui n'ont plus de chalet et de maison viennent se réfugier parce qu'on a des salles chauffées. La grande salle du conseil est utilisée par notre personnel, des gens qui travaillent 15 heures par jour pour aider toute la population. Il y a une grande cohésion dans la population. Tout le monde est très uni et c'est ce qui fait notre force. Tout le monde se sent bien entouré. Le midi et le soir on fait des grands repas sur la place pour 200 personnes. On est très aidés par des gens de l'extérieur qui sont venus pour faire des paëllas, des couscous, des plats où tout le monde peut manger à sa faim.