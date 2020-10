Alpes-Maritimes : les dégâts de la tempête Alex estimés à 1,5 milliard d'euros, selon Éric Ciotti

Le député LR réclame donc "une aide concrète sonnante et trébuchante de l'État".

Les dégâts de la tempête Alex sont estimés autour 1,5 milliard d'euros, détaille sur France Inter le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Ciotti mercredi 7 octobre. "900 millions pour le département des Alpes-Maritimes, 600 millions pour la métropole Nice Côte d'Azur", détaille l'élu, originaire de Saint-Martin-Vésubie.

"La première de ces enveloppes est une enveloppe urgente de protection des villages, puisqu'il faut que l'on prévienne de potentielles futures inondations, car beaucoup de sites ont été très endommagés et sont menacés, donc dans l'urgence il faut en assurer la protection", poursuit Éric Ciotti.

"Rien que pour les routes de la vallée de la Roya", il faut "400 millions"

"Ensuite il faut assurer la continuité territoriale, il faut que la vie reprenne, c'est-à-dire réparer les routes, 12 ponts ont été détruits, des stations d'épuration, le réseau d'eau est très endommagé. Rien que pour les routes de la vallée de la Roya, qui est une route internationale, qui relie la France à l'Italie par le tunnel de Tende, le conseil départemental estime les travaux autour de 400 millions d'euros, rapporte Éric Ciotti. Ce sont des travaux gigantesques. Il faudra reconstruire la gendarmerie et le centre de secours de Saint-Martin-Vésubie. Beaucoup de dommages et nous avons besoin de la solidarité nationale".

Le député LR réclame donc "une aide concrète sonnante et trébuchante de l'État. On a eu les moyens de secours, des moyens lourds, importants, maintenant il faut reconstruire, faire repartir la vie, et là on a besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre."