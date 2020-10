DIRECT. Tempête Alex : "La Nation sera présente dans la durée", promet Emmanuel Macron aux sinistrés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ALEX

: La mairie de Saint-Martin-Vésubie "a pris des allures de bunker de guerre", témoigne sur franceinfo Ivan Mottet, le maire du village. "Tout le monde est très uni et c'est ce qui fait notre force", explique l'élu. Son interview est à retrouver ici.

: Il est 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité pour ceux qui nous rejoignent.



Emmanuel Macron est attendu dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Dans un message publié sur Facebook à l'attention des victimes de la tempête, il assure que les décisions annoncées "seront à la mesure de la catastrophe". Il réunit ce matin un Conseil des ministres pour prendre de nouvelles mesures.



Septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, qui évoque la possibilité que 2020 détrône 2016 comme année la plus chaude.







• A l’issue d'un interrogatoire hier, les juges d’instruction ont décidé de ne pas mettre en examen Nordahl Lelandais pour le viol de la petite Maelys et de le placer sous le statut de témoin assisté pour ces faits. Il reste mis en examen pour le meurtre de la fillette.



• Donald Trump a mis brutalement fin aux négociations avec les démocrates concernant de nouvelles aides aux ménages et entreprises affectés par la pandémie de coronavirus, avant de laisser une porte ouverte à quelques mesures ciblées.

: "La Nation sera là, présente, dans la durée. Car la Nation n’abandonne aucun de ses territoires, aucun de ses enfants".





Emmanuel Macron, attendu dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui, publie un message sur Facebook à l'attention des victimes de la tempête Alex. "Les mesures annoncées seront à la mesure de la catastrophe", promet-il, précisant qu'il réunit ce matin un Conseil des ministres pour décider de nouvelles mesures.

: Après l'enfer de la tempête qui s'est abattue sur les Alpes-Maritimes, une famille de Saint-Martin-en-Vésubie a vécu un heureux évenement lundi : William, son troisième enfant, est né à la clinique Santa Maria de l'hôpital Lenval, à Nice. Sur Facebook, sa maman appelle à la générosité pour ses deux aînés et son mari, qui ont tout laissé dans leur maison. France 3 Paca vous en dit plus ici.

: En couverture de Monaco-Matin, le cimetière de Saint-Delmas, à Tende. Pas moins de 150 corps ont été emportés par les crues meurtrières. "Comme une deuxième mort", titre le journal.





: Et voici le premier point sur l'actualité de la journée :



• Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, où, quatre jours après les intempéries meurtrières, des villages encore isolés tentent avec les moyens du bord d'avoir accès aux besoins les plus simples.



L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi permettant la réintroduction temporaire des pesticides néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave, mais LREM a enregistré une contestation record dans ses rangs.



• La France a enregistré 10 489 cas de contamination au nouveau coronavirus en 24 heures. Le nombre de malades actuellement hospitalisés en réanimation a légèrement progressé, à 1 426, soit 11 patients de plus que la veille, selon les chiffres officiels.



• Le guitariste Eddie Van Halen, l'une des légendes du rock et cofondateur du groupe portant son nom, est mort d'un cancer à l'âge de 65 ans, a annoncé son fils Wolfgang.