Dépression Kirk : "70 personnes" évacuées dans la nuit, inquiétude pour les prochaines heures à Saint-Germain-sur-Morin

En Seine-et-Marne, toujours en vigilance rouge aux crues après le passage de la dépression Kirk, "70 personnes" ont été évacuées dans la nuit dans la commune de Saint-Germain-sur-Morin, annonce Julien Gaillard, adjoint à la sécurité de la commune de 4 000 habitants, sur franceinfo vendredi 11 octobre. Il se dit "très inquiet pour les prochaines heures", parce que le "pic de crue n’est pas encore atteint".

Il y a deux rues particulièrement touchées, "inondées à hauteur d’un mètre", indique l’élu. Des habitations sont "inondées au rez-de-chaussée, des véhicules bloqués et des voiries complètement impraticables", selon ce premier bilan de la mairie. L’axe principal de la commune traversée par une départementale, est "fermé depuis deux jours".

La crue de cette année est déjà supérieure à la crue majeure connue en 2016 à Saint-Germain-sur-Morin, traversé par le Grand Morin. "C’est plus de 20 centimètres aujourd’hui par rapport au dernier pic" en 2016 (3, 42 mètres), s’inquiète Julien Gaillard. L’adjoint salue la compréhension et la solidarité entre les habitants, et le travail des secours et des services techniques de la ville qui a monté un "plan communal de sauvegarde".