Tempête Jorge : seize départements d'Ile-de-France et du Nord-Est placés en vigilance orange aux vents violents

Des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h sont attendues à partir de la fin de matinée.

Avis de gros temps sur l'Ile-de-France et le nord-est de la France. Seize départements ont été placés, samedi 29 février, en vigilance orange aux vents violents par Météo France. Des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h sont attendues à partir de la fin de matinée. Ces rafales se feront probablement en deux temps, avec d'abord un premier épisode bref mais intense, suivi d'un second dans l'après-midi.

Les départements touchés sont : les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, Paris et petite couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise. Météo France précise que la localisation précise de cet épisode venteux reste délicate. Des départements limitrophe de ceux concernés par la vigilance orange pourrainet ainsi être concernés par des vents à plus de 100 km/h.