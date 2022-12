Tempête hivernale aux États-Unis : quand peut-on espérer un retour au calme ?

Depuis les États-Unis, la journaliste Camille Guttin fait un point, lundi 26 décembre, sur la tempête glaciale.

Des chutes de neige impressionnantes et des températures ressenties jusqu'à moins 55°C la semaine dernière. Les États-Unis font face depuis plusieurs jours à une tempête glaciale d'une rare intensité. À quand un retour au calme ? Depuis Washington (États-Unis), la journaliste de France Télévisions Camille Guttin affirme que "le vent glacial, les températures polaires et la neige devraient encore se poursuivre ce lundi 26 décembre".

Des températures glaciales et mortelles

"Ne vous fiez pas au ciel bleu. Ici, à Washington, la température ressentie est de moins 17°C et ce n'est pas du tout l'endroit le plus froid du pays", constate encore la reporter, ajoutant qu'"au nord et dans le centre, on affiche des records avec près de moins 55°C. Des températures glaciales, mais aussi mortelles. Ces décès sont principalement dus à des accidents de voiture". La tempête devrait, a priori, diminuer d'intensité d'ici lundi soir.