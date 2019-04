VIDEO. Séisme à Manille : la piscine d'un toit-terrasse déborde à des dizaines de mètres de haut

Scène surréaliste. Lundi 22 avril, un tremblement de terre de magnitude 6,1, selon l'institut américain USGS, a frappé la capitale des Philippines, Manille. Dans la ville, les immeubles ont tremblé. Un internaute, Michael Rivo, a notamment filmé la piscine d'un toit-terrasse déborder. "C'est l'eau de la piscine dans le penthouse", a-t-il écrit sur Facebook.

D'autres immeubles ont également vacillé pendant le séisme. Depuis le 39e étage, une femme a filmé un bâtiment voisin chanceler et menacer de s'effondrer.

Buildings swaying in Manila just now Scary, but that means they're built to withstand earthquakes like this! #earthquake #earthquakeph pic.twitter.com/oPNDZ3Koxs