Un séisme de magnitude 6,1 frappe le centre des Philippines

Le tremblement de terre a touché l'île de Masbate, située au centre de l'archipel. Il s'est produit peu après 2 heures, heure locale jeudi (20 heures, heure de Paris mercredi).

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé le centre des Philippines, dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 février, a annoncé l'institut sismologique américain (USGS). Le tremblement de terre, peu profond, a touché l'île de Masbate située au centre de l'archipel. Il s'est produit peu après 2 heures, heure locale jeudi (20 heures, heure de Paris mercredi), d'après l'USGS.

L'épicentre du séisme est situé à 11 km du village le plus proche, d'après l'USGS. À ce stade, on ignore si des dégâts et des victimes sont à déplorer. Il n'y a pas eu d'alerte au tsunami à la suite du tremblement de terre.

Les Philippines sont situées sur la "ceinture de feu du Pacifique", une zone d'intense activité sismique et volcanique. En juillet 2022, un séisme de magnitude 7, dans la province montagneuse d'Abra, avait provoqué des glissements de terrains et des fissures dans le sol, tuant 11 personnes et faisant plusieurs centaines de blessés.