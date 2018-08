Séisme en Indonésie : quatre Français blessés

En Indonésie, un séisme de magnitude 7 a frappé l'île de Lombok et les îles alentour, faisant au moins 98 morts. Quatre Français ont été blessés. "Au quai d'Orsay, on explique que les quatre Français blessés sont pris en charge par l'ambassade de France à Jakarta, raconte le journaliste Clément Weill-Raynal. Les services de l'ambassade travaillent en coopération avec les autorités locales pour fournir toute l'assistance nécessaire aux personnes bloquées sur place et notamment assurer leur évacuation dans les meilleures conditions possible."

Évacuer en toute prudence

Un millier de touristes se trouvent encore sur les îles touchées par le tremblement de terre. Les vacanciers cherchent à quitter les îles à tout prix. Le journaliste ajoute : "La plupart des bateaux sont pris d'assaut. Le quai d'Orsay conseille de ne pas embarquer à bord d'un bateau surchargé et d'attendre de trouver une place sur un bateau conforme aux consignes de sécurité des autorités locales."

