Séisme en Haïti : "Nous sommes seuls dans le pire moment de notre histoire", regrette un universitaire

"Nous sommes seuls dans le pire moment de notre histoire", a regretté dimanche 15 août sur franceinfo l'universitaire haïtien Jean-Marie Théodat, après le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé Haïti samedi. Le bilan, encore provisoire, fait état pour le moment de 304 morts.

"La crise sismique haïtienne intervient dans un contexte où le reste du monde est déjà aux abois, avec non seulement l'épidémie de Covid-19, mais également la crise environnementale, qui engendre des incendies catastrophiques aux quatre coins du monde. Les intentions sont généralement braquées ailleurs, et les moyens financiers manquent", a estimé le géographe enseignant à l'université Paris I et à l'université d'État d'Haïti. "Il y avait un consensus international en 2010" après le dernier séisme d'ampleur qui avait fait 200 000 morts en Haïti, "qui a totalement explosé", regrette Jean-Marie Théodat.

"L'État haïtien n'était déjà pas en mesure de faire face au quotidien. L'urgence ne fait que souligner davantage son échec." Jean-Marie Théodat à franceinfo

Pourtant, insiste l'universitaire, "l'aide internationale est indispensable" pour permettre à Haïti de se relever de cette nouvelle catastrophe naturelle. "Nous avons besoin non seulement de l'aide des États-Unis, mais de l'aide de tous les pays qui sont capables de porter secours", a conclu Jean-Marie Théodat.