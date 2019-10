Philippines : un nouveau séisme de magnitude 6,5 fait au moins 5 morts

Le séisme a été enregistré à 33 km au nord-est de la ville de Tulunan, dans la province de Cotabato, deux jours après un tremblement de terre qui a fait six morts dans la même zone.

Un nouveau séisme a ébranlé jeudi 31 octobre le sud des Philippines, faisant sortir dans les rues des habitants paniqués, deux jours après un tremblement de terre qui a fait six morts dans la même zone. Au moins cinq personnes son mortes et plusieurs bâtiments et maisons se sont effondrés après avoir déjà été endommagés par deux précédents tremblements de terre plus tôt ce mois-ci.

Le séisme a été enregistré à 33 km au nord-est de la ville de Tulunan, dans la province de Cotabato. Dans la ville voisine de Kidapawan, un hôtel de six étages s'est effondré mais n'était alors pas occupé, a déclaré le maire Joseph Evangelista à la radio DZMM. Comme mardi, le séisme s'est produit au moment où débutait la journée dans les écoles et les entreprises, et de nombreux habitants se sont précipités en dehors des bâtiments.

"Tout le monde est sorti en urgence", a déclaré Reuel Limbungan, le maire de la ville de Tulunan, près de laquelle se situait encore l'épicentre, ajoutant qu'il "était aussi fort que celui de mardi". L'institut américain de géophysique (USGS) qui avait initialement évalué la magnitude à 6,8, a indiqué qu'il n'y avait pas de risque de tsunami.

De fréquents tremblements de terre

Il s'agit du troisième séisme dans cette même zone en deux semaines, en prenant en compte celui du 16 octobre qui avait fait cinq morts. Les Philippines se trouvent sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique.

Le séisme le plus meurtrier dans l'archipel depuis que les magnitudes sont mesurées a eu lieu en 1976, tuant des milliers de personnes, jusqu'à 8.000 selon certaines estimations.