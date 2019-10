Philippines : un puissant séisme frappe le sud du pays

Le sud des Philippines a été touché mardi 29 octobre au matin par un violent séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti pendant une minute, ce qui est une durée conséquente, et a vu les habitants terrifiés se précipiter dans les rues. Le premier bilan fait état de six morts et de nombreux blessés. Des images montrent un bâtiment secoué et des occupants terrorisés. Plusieurs répliques ont été enregistrées, dont une de magnitude 5,8.

Un autre séisme deux semaines auparavant

Parmi les victimes se trouve un adolescent, écrasé par un mur alors qu'il tentait de fuir son école. La secousse a été ressentie à des dizaines de kilomètres à la ronde et plusieurs dizaines de personnes blessées ont été prises en charge. Deux semaines auparavant, cette région de l'archipel de Mindanao avait été frappée par un séisme très puissant, qui avait fait sept morts et plus de 200 blessés.

Le JT

Les autres sujets du JT