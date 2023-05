Puissant séisme au large de la Nouvelle-Calédonie : grosse frayeur après une alerte au tsunami

Vendredi 19 mai, un séisme de magnitude 7,7 à 334 kilomètres des côtes de l’île aurait pu provoquer un tsunami sur le littoral de la Nouvelle-Calédonie. Heureusement, les vagues sont restées limitées.

Dès l’alerte au tsunami, les pompiers se précipitent sur le littoral de Nouvelle-Calédonie pour évacuer les côtes et les plages de tout promeneur avant l’arrivée d'une possible vague. Les secouristes et les forces de l'ordre font même monter les promeneurs dans leur véhicule pour les évacuer au plus vite. L’alerte au tsunami, finalement levée, a été provoquée par un tremblement de terre détecté vers 14 heures, heure locale. Son épicentre était à 334 kilomètres des côtes de l’île et était d’une magnitude de 7,7.

L’île exposée aux risques de raz-de-marée

Par précaution, des habitants ont dû quitter leur immeuble pendant quelques heures et ont senti les secousses. Les évacuations ont parfois provoqué des bouchons sur les routes, car, conformément aux consignes de la sécurité civile, ceux qui vivent près de la mer sont venus se réfugier sur les hauteurs. “Ma fille m’appelle et me dit : ‘Tu as entendu le message ? Il faut absolument se mettre sur les hauteurs’”, confie une femme. Les vagues sont en définitive restées limitées, aucun dégât. Des tests de sirènes d’alerte tsunami sont menés tous les mois en Nouvelle-Calédonie, le territoire étant exposé aux risques de raz-de-marée dans le Pacifique sud.