Indonésie : plus de 70 000 personnes sans domicile après le séisme

Des dizaines de milliers de maisons ont été détruites dans le séisme, qui a fait au moins 105 morts.

Dans des abris de fortune, ils manquent de tout. Trois jours après le séisme meurtier qui a secoué l'île indonésienne de Lombok, plus de 70 000 personnes se retrouvent sans domicile, manquant de nourriture, d'eau potable et de médicaments, ont fait savoir les autorités, mercredi 8 août. Le tremblement de terre de magnitude 6,9 survenu dimanche soir a tué au moins 105 Indonésiens, selon un bilan officiel, et 236 personnes ont été sérieusement blessées.

"Le nombre de victimes continue d'augmenter. Plus de 70 000 personnes ont été évacuées et des dizaines de milliers de maisons ont été détruites", a déclaré mercredi un porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nurgroho.

"Détruits à presque 100%"

Dans certaines parties de l'île de Lombok, des villages ont été presque entièrement détruits. "Certains villages que nous avons visités sont détruits à presque 100%, toutes les maisons se sont effondrées, les routes sont fissurées et les ponts se sont écroulés", a ainsi rapporté un porte-parole de la Croix rouge indonésienne, Arifin Muhammad Hadi.

Des abris de fortune ont été aménagés au bord de routes ou dans des rizières, mais de nombreux agriculteurs sont réticents à l'idée de quitter leurs maisons endommagées et d'abandonner leur cheptel.

Avec l'aide du gouvernement et d'ONG internationales, les autorités locales ont donc commencé à organiser l'acheminement d'aide aux sinistrés, mais les équipes de secours éprouvent des difficultés à atteindre certaines zones, car les routes sont endommagées dans le nord et l'est de Lombok, territoires les plus proches de l'épicentre. Trois avions militaires de transport remplis de nourritures, médicaments, couvertures, tentes et réservoirs d'eau sont arrivés à Lombok pour prêter main forte aux secouristes.