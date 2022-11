Indonésie : le bilan du séisme sur l'île de Java s'élève désormais à 310 morts, les recherches se poursuivent

L'agence nationale indonésienne chargée de répondre aux désastres a annoncé, vendredi 25 novembre, que le bilan du tremblement de terre qui a frappé lundi l'île de Java avait été revu à la hausse. Les autorités font désormais état de 310 morts.



Vingt-quatre personnes restent portées disparues après ce séisme de magnitude 5,6 survenu lundi et qui a causé des glissements de terrain et détruit des bâtiments dans l'ouest de Java, a déclaré le chef de cette agence. "Ces 24 personnes ont été identifiées", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Plus de 62 000 personnes évacuées

Selon le chef des services de secours nationaux, les recherches se poursuivront jusqu'à lundi, voire au-delà si tous les corps ne sont pas retrouvés d'ici là. "Les problèmes sont l'instabilité du sol, l'épaisseur des glissements de terrain aggravée par les pluies continues et les craintes de répliques sismiques", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Kompas. Beaucoup des victimes sont des enfants, dont certains se trouvaient en classe.

Le séisme a fait plus de 2 000 blessées, quelque 56 000 maisons ont été endommagées et plus de 62 000 personnes ont été contraintes d'évacuer. Située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques se rencontrent, l'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques.