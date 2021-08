Haïti : au lendemain du séisme, l'île compte ses morts

Une enfant de 7 ans est morte sous les décombres après le tremblement de terre qui a secoué Haïti, samedi 14 août. Sa mère est dans tous ses états après la découverte de son corps sans vie. Dimanche, l'île compte ses morts, et d'heure en heure le bilan s'alourdit : au moins 300 morts. Beaucoup ont un proche, un voisin qui a disparu. À chaque coin de rue, les habitants constatent qu'un bâtiment s'est effondré. Les dégâts matériels sont considérables, la vie d'avant s'est arrêtée brusquement.

La route jusqu'à la capitale impraticable

"Je marchais et tout d'un coup j'ai senti une grosse secousse, j'ai regardé devant, derrière, et tout tombait autour de moi", raconte une Haïtienne. Les victimes sont amenées dans des hôpitaux surchargés, ils sont pris en charge avec les moyens du bord. Le matériel et les médicaments manquent dans la partie de l'île la plus touchée, au sud-ouest. La route qui mène à la capitale est quasiment impraticable à cause des fissures et les éboulements. Une solidarité s'organise.