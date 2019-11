Eurozapping : séisme meurtrier en Albanie ; licenciée pour maladie en Espagne

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sous les décombres, l'Albanie cherche des survivants au lendemain d'un des séismes les plus puissants qui aient ravagé le pays des Balkans. Au moins une trentaine de personnes sont mortes. Mais l'espoir demeure de sauver une fille ensevelie sous sa maison. Les dégâts sont considérables dans plusieurs villes touristiques situées au bord de la mer Adriatique.

Des bouées écologiques

L'Espagne manifeste contre le licenciement pour maladie. Des rassemblements ont eu lieu mercredi 27 novembre dans cinquante villes du pays. Les syndicats exigent l'abolition du droit de licenciement pour maladie autorisée en 2012.

Des bouées virtuelles plus écologiques au Danemark. Elles ne se voient pas sur la surface de la mer. Elles sont en fait matérialisées sur un smartphone. Plus besoin de les installer et de les entretenir. De quoi épargner de la main-d’œuvre, du temps et du fuel. Ce système pourrait être généralisé dans de nombreux ports.

