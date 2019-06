DIRECT. "J'ai entendu un coup de tonnerre et la maison a vibré" : un séisme de magnitude 4,9 a été ressenti dans l'ouest de la France

Ce qu'il faut savoir

La terre a tremblé dans l'ouest de la France. Vendredi 21 juin peu avant 9 heures, un séisme a été détecté à 25 km de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Il était de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter. Suivez les dernières informations et les témoignages dans notre direct.

Une large zone. L'épicentre a été localisé entre Cholet et Bressuire, à 24 km de profondeur et à 72 km de Nantes. Le séisme a ensuite été ressenti de La Rochelle (Charente-Maritime) à Nantes (Loire-Atlantique), en passant par Niort et Bressuire (Deux-Sèvres), selon le Bureau central sismologique français.

Une magnitude à 4,9. Le Réseau national de surveillance sismique (Renass) a enregistré une magnitude de 4,9 sur l'échelle ouverte de Richter. Le Bureau central sismologique français avance, de son côté, une magnitude à 5,2.

Un deuxième séisme. Peu après la première secousse, un deuxième séisme a été ressenti. De magnitude moins élevée (2,6), il a été enregistré à 8h59, toujours près de Bressuire.

Aucun dégât recensé. De nombreux habitants ont raconté, sur les réseaux sociaux notamment, avoir ressenti les tremblements. Pour le moment, aucun dégât n'a été signalé auprès des pompiers de Loire-Atlantique e de Vendée, rapporte France Bleu.